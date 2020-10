Banco de Portugal aplica multas de 14,3 milhões no terceiro trimestre

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

O Banco de Portugal anunciou esta sexta-feira que aplicou coimas de 14,3 milhões de euros, relativos a 31 processos de contraordenação num total de 36 processos instaurados.

"Dos 31 processos decididos, 13 respeitam a infrações de natureza comportamental, 9 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 6 respeitam a infrações de natureza prudencial, 2 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e 1 respeita a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita", refere em comunicado.

"No contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas que totalizaram 14.308.500,00 euros, dos quais 5.056.000,00 euros suspensos na sua execução", adiantou.

Segundo o relatório de Atividade de Supervisão Comportamental, que o Banco de Portugal divulgou no passado dia 8 de outubro, no primeiro semestre deste ano, o supervisor recebeu mais de 10 mil queixas sobre os bancos no primeiro semestre deste ano, numa média de 1.700 por mês, com o Novo Banco e o Banco CTT a liderar nas reclamações dos clientes.

O número de reclamações recebidas representa um aumento de 12,5% face à média mensal de queixas recebidas em 2019, revelou o Banco de Portugal esta quinta-feira no seu relatório de Atividade de Supervisão Comportamental relativo ao primeiro semestre deste ano.

O supervisor acabou por instaurar 40 processos de contraordenação a 16 bancos, mais do que os 27 instaurados no ano de 2019. A instauração destes processos de contraordenação envolveu 126 reclamações.

Atualizada às 13H53 com mais informação