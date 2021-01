Banco de Portugal aplicou coimas de 897 mil euros no quarto trimestre

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

O Banco de Portugal anunciou esta segunda-feira que aplicou coimas no montante de 897 mil euros, no quarto trimestre de 2020, referentes a 31 processos de contraordenação, tendo ainda instaurado 46 novos processos no mesmo período.

Do montante total de coimas, 37.500 euros ficaram "suspensos na sua execução", adiantou o supervisor bancário num comunicado.

"Dos 31 processos decididos, 9 respeitam a infrações de natureza comportamental, 9 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 9 respeitam a infrações de natureza prudencial, 3 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e 1 respeita a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo", explicou.

