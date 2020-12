Dinheiro Vivo 14 Dezembro, 2020 • 09:01 Partilhar este artigo Facebook

Neste dia, o INE revela indicadores dos índices de preços no consumidor, e de obras licenciadas e concluídas no terceiro trimestre. Também o Banco de Portugal apresenta o boletim económico com projeções até 2023 e realiza-se ainda o evento online «A Europa e a Recuperação Económica de Portugal», com a presença da Comissária europeia Elisa Ferreira, organizado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal e pelo Portugal Network.

Terça-feira, em Portugal, o INE apresenta indicadores relativos às paridades de poder de compra e às contas regionais de 2019 e o Banco de Portugal revela o boletim oficial. Nos Estados Unidos da América, inicia-se a reunião Reserva Federal. Em Espanha, o grupo Inditex divulga os resultados do terceiro trimestre de 2020 e em França, a Agência Internacional de Energia (AIE) apresenta o relatório mensal do mercado petrolífero.

Quarta-feira, 16 de dezembro, o INE revela um estudo sobre as Estatísticas da Inovação de 2018 e apresenta ainda as estatísticas do comércio de 2019.

Dia 17, quinta-feira, o Banco de Portugal apresenta o relatório de estabilidade financeira e o INE divulga indicadores referentes à atividade turística de outubro de 2019.

A fechar a semana, na sexta-feira, o INE revela estatísticas rápidas do transporte aéreo, relativas a outubro, e termina também o prazo para candidaturas aos estágios Ativar.pt.