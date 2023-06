Banco de Portugal atribui à Mercado Bitcoin Portugal licença para custódia de ativos virtuais

© Justin TALLIS / AFP

A Mercado Bitcoin Portugal, anteriormente designada por Criptoloja, anunciou que recebeu do Banco de Portugal a licença para prestar serviços de custódia de ativos virtuais.

A partir de agora, a fintech portuguesa da holding 2TM, passa a estar autorizada a prestar serviços de guarda ou guarda e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que permitam controlar, deter, armazenar ou transferir estes ativos, incluindo chaves criptográficas privadas.

Depois de ter sido a primeira corretora de criptomoedas autorizada pelo Banco de Portugal, a Mercado Bitcoin Portugal obtém, agora, por parte da entidade reguladora, uma nova autorização que lhe permite diversificar a sua oferta de serviços, reforçando a sua estratégia de atuação na criptoeconomia nacional.

Para Pedro Borges, CEO e cofundador da empresa, esta trata-se de uma "grande oportunidade para diversificar e ampliar a oferta de produtos, além de permitir chegar a investidores institucionais".

A Mercado Bitcoin Portugal foi criada em 2020 e obteve licença para operar no mercado português em junho de 2021, tendo iniciado as operações digitais de corretagem em outubro do mesmo ano. Atualmente, mantém a sua atividade através da sua plataforma onde é possível comprar e vender criptoativos online.