Banco de Portugal considerou "pouco realista" plano do Novo Banco para dívidas de Vieira

Luis Filipe Vieira, presidente da Promovalor e do Benfica © Pedro Rocha/Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Maio, 2021 • 10:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco de Portugal (BdP) teve muitas dúvidas sobre o processo de reestruturação da dívida de Luís Filipe Vieira no Novo Banco. Em 2018, uma nota dos serviços do BdP aponta que o plano de negócios do fundo de investimento alternativo especial (FIAE), que ficou com os créditos e ativos da Promovalor, o grupo imobiliário de Vieira, é "ambicioso e pouco realista" e com "pouca aderência à realidade".

"O plano de negócios do FIAE afigura-se ambicioso e pouco realista, pressupondo novos financiamentos, não sendo seguro que o FIAE venha a ter condições para os obter (tanto quanto mais que o Novo Banco não se comprometeu a conceder esse financiamento, o que é positivo na perspetiva da manutenção da exposição do Novo Banco, mas concorre para a conclusão de que o plano de negócios do FIAE poderá não ser exequível)", diz a nota divulgada hoje pelo jornal digital Eco.

O plano de negócios previa que o fundo gerasse receitas para o pagamento de todos os financiamentos concedidos pelo banco à Promovalor (mais de 200 milhões), onde se incluíam os 160 milhões de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC).

O BdP considerou "pouco prudente" assumir que os VMOC vão ser reembolsadas face aos previsíveis obstáculos que o plano de negócios comporta. O supervisor diz mesmo que até o Novo Banco tem o valor dos VMOC provisionados a 100% nas suas contas, o que é um indício de "falta de crença" no plano de negócios do FIAE.

A reestruturação implicou a transferência de créditos de 134 milhões de euros do Novo Banco para o FIAE (em troca de 96% das unidades de participação do fundo), tendo sido ainda reestruturados pelo banco financiamentos existentes de 85,8 milhões

O fundo ficou também com cerca de duas dezenas de ativos imobiliários, negócios que Vieira acredita que vão pagar todas as dívidas junto do Novo Banco, incluindo os VMOC de 160 milhões..

Ainda assim , o BdP considera que a alternativa à reestruturação produziria, "com elevada probabilidade", um "pior resultado" para o Novo Banco. Segundo a nota de novembro de 2018, "considerando a exposição do Novo Banco à Promovalor e ao FIAE, o VVI [valor de venda imediata] dos ativos e os limites de dívida que os mesmos garantem, a execução de todas as hipotecas implicaria perdas mínimas de 126 milhões de euros".