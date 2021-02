Banco de Portugal deixa avisos sobre riscos associados à Bitcoin e outros ativos virtuais

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. © LUSA

Através de comunicado, o Banco de Portugal (BdP) deixa alguns avisos aos consumidores portugueses sobre os riscos associados à utilização e comercialização de ativos virtuais, como a Bitcoin.

A entidade liderada por Mário Centeno nota que, "perante a recente volatilidade observada nos preços de determinados ativos virtuais, designadamente a Bitcoin", o BdP "reitera os alertas anteriormente dirigidos".

Assim, o regulador alerta que "os ativos virtuais não têm curso legal em Portugal, pelo que a sua aceitação pelo valor nominal não é obrigatória" e que estes ativos "não são garantidos pelo Banco de Portugal ou por qualquer autoridade nacional ou europeia".

"Não existe, atualmente, qualquer proteção legal que garanta direitos de reembolso ao consumidor que utilize ativos virtuais para fazer pagamentos, ao contrário do que acontece com instrumentos de pagamento regulados", também é explicitado pelo regulador.

Além disso, é ainda explicado que a "informação sobre ativos virtuais disponibilizada aos consumidores pode ser inexata, incompleta ou pouco clara", frisando também que "a formação do preço destes ativos é, frequentemente, pouco transparente".

A "enorme volatilidade" destes ativos virtuais também é incluída nesta lista de avisos. "Em caso de desvalorização parcial ou total dos ativos virtuais, não existe um fundo que cubra eventuais perdas dos seus utilizadores, os quais terão de suportar todo o risco associado às operações com estes instrumentos. Como tal, o utilizador de ativos virtuais pode perder grande parte ou a totalidade do capital investido."

Também o uso deste tipo de ativos para utilizações indevidas, nomeadamente em "atividades criminosas, incluindo de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo" é incluído neste rol de alertas. Também o facto de "grande parte das entidades que comercializam ativos virtuais" não estarem sediadas em Portugal merece avisos, já que "qualquer resolução de conflitos poderá enquadrar-se fora da competência das autoridades nacionais."

O regulador relembra que desde 1 de setembro de 2020 é a autoridade com competências no registo e verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis em matéria de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, por parte das entidades que exerçam alguma das seguintes atividades com ativos virtuais, mas que a sua competência circunscreve-se "apenas à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, não se alargando a outros domínios, de natureza prudencial, comportamental ou outra".

A Bitcoin ultrapassou na semana passada a marca dos 52 900 dólares, depois do valor da criptomoeda ter estado a subir há várias semanas. No entanto, ao longo do fim-de-semana a Bitcoin começou a desvalorizar. Esta quarta-feira, o valor da Bitcoin ronda os 50 592 dólares (cerca de 41 622 euros).