Banco de Portugal já é quase tão grande quanto a economia portuguesa

O ano da pandemia foi marcado por uma aceleração enorme do valor dos apoios dos bancos centrais às economias europeias e isso está a fazer crescer o tamanho destas instituições para níveis recorde.

No caso do Banco de Portugal (BdP), as compras de dívida pública e outros ativos à banca (seja por via do programa de expansão monetário, seja pelo programa especial contra a pandemia) elevaram o valor do balanço do banco central português para o maior nível de sempre.

Em termos nominais, o Banco governado por Mário Centeno é, atualmente, quase do tamanho da economia portuguesa, ascendendo já a 192 mil milhões de euros no final de 2020. A economia portuguesa (PIB - produto interno bruto) valia cerca de 202 mil milhões de euros no ano passado, segundo o INE.

"As medidas não convencionais de política monetária implementadas pelo Eurosistema ao longo dos últimos anos continuaram a contribuir para o crescimento dos balanços dos seus bancos centrais", explica o BdP no novo relatório sobre a implementação da política monetária relativo ao ano passado, divulgado esta quinta-feira.

Segundo a mesma fonte, "o balanço do Banco de Portugal atingiu um novo máximo no final de 2020, no valor de 192 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 20,5% face ao final de 2019".

"Destaca-se a relevância dos programas de compra de ativos, com o balanço do Banco de Portugal a registar, no final de 2020, cerca de 69 mil milhões de euros de títulos", acrescenta.

Estes 69 mil milhões dividem-se em 54,3 mil milhões de euros via programa de compra de títulos em vigor (APP, do inglês asset purchase programme), que segundo o BdP aumentou 4% face a 2019.

Em cima deste programa principal, o BCE avançou em março do ano passado com outra linha de apoio, de emergência, para fazer face à destruição económica provocada pelos confinamentos decretados pelas autoridades contra a pandemia covid-19.

Assim, o Banco de Portugal tinha no seu balanço mais 14,2 mil milhões de euros em ativos comprados aos bancos (dívida pública e outros títulos) no âmbito do novo programa especificamente desenhado para responder à crise pandémica (PEPP, do inglês pandemic emergency purchase programme).