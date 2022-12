Banco de Portugal prevê crescimento económico de 1,5% em 2023 e inflação de 5,8%

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © Gerardo Santos / Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) reviu esta sexta-feira em alta a previsão de crescimento do produto interno bruto (PIB) de 6,8% para este ano e, em baixa para 2023, arrefecendo nos 1,5%, segundo dados do boletim económico de dezembro face às projeções anteriores, de junho. Também a taxa de inflação é revista em alta, prevendo 8,1% para este ano e 5,8% em 2023.

"O crescimento da economia portuguesa reduz-se em 2023, após uma variação anual de 6,8% no ano anterior", para 1,5%, expandindo-se a um ritmo próximo dos 2% em 2024 e 2025, destaca o BdP. O crescimento "será contido no primeiro semestre de 2023, num quadro de incerteza global, erosão do poder de compra, aperto das condições financeiras e enfraquecimento da procura externa".

(Em atualização)