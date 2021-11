Banco de Portugal: Quase metade das empresas portuguesas registou prejuízos em 2020

© EDUARDO COSTA/LUSA

Quase metade das empresas portuguesas registou prejuízos em 2020, tendo o setor o setor do alojamento e restauração observado um aumento mais expressivo de percentagem de sociedades em potencial situação de risco.

Segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, "para além disso, 38% das empresas apresentaram um EBITDA negativo [31,1% em 2019] e, para 18,7% das empresas, o EBITDA gerado não foi suficiente para cobrir os gastos de financiamento [14,1% em 2019]".

"Em 2020, 44,5% das empresas apresentaram resultados líquidos negativos [36,9% em 2019]. O aumento da percentagem de empresas em potencial situação de risco foi mais expressivo no setor do alojamento e restauração ]neste setor, a percentagem de empresas com resultados líquidos negativos passou de 45,7% em 2019 para 67,3% em 2020]", refere a nota do Banco de Portugal com os 'Indicadores económicos e financeiros anuais das empresas' relativo ao ano passado.

Aponta que "a percentagem de empresas com capital próprio negativo [empresas cujo valor do passivo superou o valor do ativo] teve um ligeiro aumento: passou de 25,5% em 2019 para 26,4% em 2020".

