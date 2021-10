Banco de Portugal quer auditoria no Banco de Fomento

Banco de Fomento © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 18 Outubro, 2021

O supervisor bancário exigiu ao Banco de Fomento que execute uma auditoria especial para avaliar o seu risco de crédito e o anúncio para selecionar uma entidade independente foi já publicado em Diário da República esta segunda-feira. O Banco de Fomento tem agora 30 dias para a seleção.

O Banco de Portugal refere que a auditoria "tem por objeto a aquisição de serviços de auditoria de controlo interno e de risco de crédito", não referindo o âmbito do processo.

No entanto, segundo adianta o jornal Eco, em causa estarão os processos de atribuição das linhas covid-19 e o o elevado montante de garantias públicas subjacentes à atribuição destas linhas. O Conselho de Finanças Públicas adiantou já que as garantias concedidas pelo Estado chegavam aos 1057,4 milhões de euros, até julho de 2021, aos quais se somam mil milhões da Linha de Apoio à Recuperação Económica: Retomar e as garantias do Fundo de Capitalziação e Resiliência: mais 1300 milhões de euros.

A auditoria pedida pelo Banco de Portugal é feita ao abrigo do do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. Este refere que o regulador "pode exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente, por si designada, a expensas da instituição auditada". A auditoria poderá ter um custo de até 350 mil euros.