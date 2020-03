Banco de Portugal. Recessão pode ir de 3,7% a 5,7% já este ano

A economia portuguesa arrisca uma grave recessão este ano, que pode ir de uma quebra de 3,7%, num quadro moderado, a um colapso de 5,7%, num cenário mais adverso, projeta o Banco de Portugal, no novo boletim económico de março, divulgado esta quinta-feira. O desemprego vai regressar para valores acima claramente acima dos 10% ainda em 2020.

“As perspetivas para a economia portuguesa deterioraram-se abrupta e significativamente em resultado do impacto da pandemia Covid-19. A pandemia corresponde a um choque económico adverso com efeitos muito significativos e potencialmente prolongados no tempo em termos do bem-estar dos cidadãos e da atividade das empresas”, considera o banco central governado por Carlos Costa.

Os economista do Banco avisam que mesmo os dois cenários obtidos não estão garantidos por causa da total incerteza que ensombra os próximos meses. “A incerteza exacerbada e a complexidade que caracterizam este exercício de projeção implicam que não seja possível apresentar um cenário mais provável para a evolução da economia portuguesa”.

Assim, o Banco de Portugal optou por elaborar dois cenários – um cenário base (menos desfavorável) e um cenário adverso (onde a pandemia tem efeitos mais devastadores).

“As projeções procuram ter em consideração o potencial impacto das políticas adotadas pelas autoridades nacionais e europeias em face do choque.”

(em atualização)