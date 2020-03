Banco de Portugal. Recessão pode ir de 3,7% a 5,7% já este ano

A economia portuguesa arrisca uma grave recessão este ano, que pode ir de uma quebra de 3,7%, num quadro moderado, a um colapso de 5,7%, num cenário mais adverso, projeta o Banco de Portugal (BdP), no novo boletim económico de março, divulgado esta quinta-feira. O desemprego vai regressar para valores acima claramente acima dos 10% ainda em 2020.

“As perspetivas para a economia portuguesa deterioraram-se abrupta e significativamente em resultado do impacto da pandemia Covid-19. A pandemia corresponde a um choque económico adverso com efeitos muito significativos e potencialmente prolongados no tempo em termos do bem-estar dos cidadãos e da atividade das empresas”, considera o banco central governado por Carlos Costa.

Os economista do Banco avisam que mesmo os dois cenários obtidos não estão garantidos por causa da total incerteza que ensombra os próximos meses. “A incerteza exacerbada e a complexidade que caracterizam este exercício de projeção implicam que não seja possível apresentar um cenário mais provável para a evolução da economia portuguesa”.

Assim, o Banco de Portugal optou por elaborar dois cenários – um cenário base (menos desfavorável) e um cenário adverso (onde a pandemia tem efeitos mais devastadores).

“As projeções procuram ter em consideração o potencial impacto das políticas adotadas pelas autoridades nacionais e europeias em face do choque.”

Cenário base

Neste cenário menos agreste, em que as ajudas e os apoios públicos têm um efeito quase imediato no tecido económico e no mercado laboral, a economia afunda 3,7% em termos reais, este ano. Recorde-se que antes deste boletim e desta crise o BdP projetava um crescimento de 1,7% em 2020.

Aqui, “assume-se que o impacto económico da pandemia é relativamente limitado, o que decorre, em parte, da hipótese de que as medidas adotadas pelas autoridades económicas são bem-sucedidas na contenção dos danos sobre a economia”.

No ano que vem, a saída da crise acontece, mas ainda devagar. Os efeitos depressores parecem ser de facto duradouros. “A economia portuguesa apresenta um crescimento ainda fraco em 2021 (0,7%)”, diz o BdP.

Ainda em 2020, “projeta-se uma queda do emprego de 3,5% e uma subida da taxa de desemprego para 10,1% da população ativa em 2020”. “Refira-se que a evolução projetada para o desemprego depende crucialmente da configuração e magnitude das medidas de política que possam ser implementadas de imediato”, acrescenta o banco central.

Este ano, o consumo das famílias afundará 2,8%, o investimento colapsa 10,8% e as exportações afundam mais de 12%. As importações também devem cair quase 12%.

(em atualização)