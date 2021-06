Banco de Portugal: Retirada das medidas de apoio à economia potencia riscos de crédito para a banca

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. © LUSA

A retirada das medidas de apoio a empresas e famílias é uma das ameaças para o setor da banca em Portugal, já que "potencia a materialização do risco de crédito", dada situação de elevado endividamento no país.

Este é um dos alertas que constam do 'Relatório de Estabilidade Financeira' divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

"As medidas de apoio, adotadas rápida e coordenadamente, evitaram a transmissão da crise ao setor financeiro", refere o supervisor num comunicado sobre o Relatório.

"Porém, a crise interrompeu o processo de ajustamento da economia portuguesa. A magnitude e a persistência da crise, juntamente com a diluição no tempo e a redistribuição dos custos da pandemia entre os setores privado e público, levaram a um aumento da dívida, em particular nas administrações públicas e nos setores de atividade mais afetados pela crise", lembra.

Portugal tem atravessado uma das maiores crises económicas de sempre devido às medidas adotadas no âmbito da estratégia política de gestão da crise sanitária.

"O país está confrontado com a saída da crise económica, o que deve fazer preservando a estabilidade financeira", disse Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, na conferência de divulgação do Relatório que se realiza esta manhã, em Lisboa.

Entre as medidas que foram adotadas no âmbito da crise, foram criadas moratórios no crédito, as quais terminam, na sua maioria, no final de setembro deste ano.

"Vamos enfrentar a saída das moratórias. (...) Temos que preparar o período pós-setembro que marca a saída das moratórias", adiantou. Centeno defendeu que "para isso, todos os setores económicos devem encetar o processo de desendividamento", que Portugal estava a seguir no período antes da crise iniciada em 2020. "Todos devem participar", apelou.

Principais riscos

Segundo o Banco de Portugal, "a retirada das medidas de apoio, numa situação de endividamento elevado e de atividade ainda deprimida em alguns setores, potencia a materialização do risco de crédito".

Mas o Relatório identifica outros riscos para a estabilidade do setor financeiro. É o caso de uma "correção dos preços no mercado imobiliário residencial em Portugal, que pode decorrer, inter alia, da potencial retração da procura de imóveis por não residentes, que surja associada a uma deterioração das condições de financiamento internacionais".

Também "no mercado imobiliário comercial, pode ocorrer uma queda adicional dos preços na sequência da ocorrido em 2020 para alguns segmentos", incluindo retalho e hotéis.

Existe ainda o "risco de uma correção nos mercados financeiros internacionais, que poderá ser amplificado pela elevada alavancagem, pela exposição a ativos de menor qualidade creditícia e pela baixa liquidez na carteira do setor financeiro não bancário na área do euro".

Segundo o Relatório, outro risco reside no "elevado endividamento das administrações públicas e o aumento das responsabilidades contingentes constituem uma vulnerabilidade da economia portuguesa".

Atualizada às 11H50 com mais informação