Banco de Portugal retirou mais de 12 mil notas contrafeitas de circulação em 2020

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Abril, 2021 • 15:57

O Banco de Portugal (BdP) retirou de circulação em 2020 um total de 12.028 notas e 2.492 moedas de euro contrafeitas, correspondendo a "percentagens ínfimas" do número de notas e moedas genuínas, indicou hoje o banco central.

Em 2019 tinham sido apreendidas mais notas e moedas contrafeitas, num total de 16.350 e 3.575, respetivamente.

Segundo o "Relatório da Emissão Monetária de 2020" divulgado esta quarta-feira pelo BdP, as notas mais frequentemente contrafeitas foram as de 20 euros e, nas moedas, preponderaram as contrafações de dois euros.

As notas contrafeitas retiradas de circulação corresponderam a 2,6% do total detetado a nível mundial e a 2,8% do apreendido na área do euro e as moedas contrafeitas eram representativas de 1,5% do total retirado a nível global.

Face a 2019, o número de contrafações da nota de 50 euros reduziu-se para menos de metade.

Em contrapartida, foram retiradas de circulação mais 9% de contrafações da nota de 20 euros, que voltou a ser a denominação mais contrafeita identificada no país (é também a nota mais utilizada), e o volume de contrafações apreendidas da nota de 10 euros mais do que triplicou.

Para promover o conhecimento das notas e moedas de euro, "fundamental no combate à contrafação", o Banco de Portugal formou, através de 'e-learning', 14.390 profissionais em 2020.

No ano passado, o Banco de Portugal verificou a genuinidade e a qualidade de um total de 465 milhões de notas e de 54 milhões de moedas, menos cerca de 26% (em ambos os casos) do que em 2019.

Esta verificação é feita também pelas instituições de crédito e empresas de transporte de valores, que processaram, em conjunto, 5,5 vezes mais notas (2.558 milhões) e 32 vezes mais moedas (1.731 milhões) que o BdP.

Após análise manual, o BdP valorizou mais de 25 mil notas danificadas (por ação do fogo, humidade ou outros elementos) ou mutiladas, no valor de um milhão de euros, pagando o valor correspondente aos seus apresentantes.

O banco central analisou ainda manualmente mais 178 mil notas de euro neutralizadas por dispositivos antirroubo, num total de 2,6 milhões de euros.