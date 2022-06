Banco de Portugal revê em alta crescimento da economia para 6,3% em 2022

Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) reviu em alta o crescimento da economia nacional para 2022, estimando uma aceleração do PIB (produto interno bruto) em 6,3%. No entanto, o regulador prevê uma estagnação da economia, sobretudo, nos segundos e terceiros trimestres do ano, o que levou ao corte da projeção para 2023.

"Esta previsão está relacionado com o efeito de carry-over [arrastamento] do perfil de crescimento elevado em 2021", afirmou o presidente do BdP, Mário Centeno, na apresentação do boletim económico de junho com projeções até 2024.

Da última vez que Mário Centeno apresentou projeções para a economia nacional (em março), os cálculos do regulador da banca estimavam um crescimento de 4,9%. Nessa altura, os cálculos baseavam-se num cenário em que não havia uma escalada da guerra na Ucrânia, mas até agora não há sinais de que o conflito entre russos e ucranianos vá terminar no curto prazo. Num cenário de agravamento da guerra, o BdP apontava para um crescimento da economia de 3,6%.

De referir que a inflação aumentou para 8% em maio.

