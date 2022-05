Banco de Portugal tem 20 mil milhões de euros em ouro e este valorizou 4%

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, durante uma conferência de imprensa do Boletim Económico © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

A reserva de ouro do Banco de Portugal (BdP) cresceu cerca de 808 milhões de euros em 2021, valendo agora (final do ano passado) 19,8 mil milhões de euros, revelou o banco central na apresentação das suas contas anuais (relatório do conselho de administração), nesta terça-feira.

"A valorização do ouro em 808 milhões de euros para um total de 19,8 mil milhões de euros" foi um dos vetores de maior importância para o aumento do balanço do banco central, que atualmente já tem o tamanho da economia portuguesa: quase 220 mil milhões de euros, segundo revelou o Banco governado por Mário Centeno.

"No final de 2021, o balanço do Banco de Portugal totalizava 219 mil milhões de euros, um valor superior em cerca de 27 mil milhões de euros ao de 2020", ou seja, o BdP cresceu mais de 14% em 2021.

"Em 2021, a evolução das demonstrações financeiras do Banco de Portugal continuou a ser impactada pela resposta ao prolongamento da crise pandémica", diz a instituição.

"Na evolução do balanço destacam-se, do lado do ativo: incremento dos ativos de política monetária em 27 mil milhões de euros, refletindo (i) um aumento da carteira de títulos detidos para fins de política monetária de 17,1 mil milhões de euros, resultado das aquisições de títulos do novo programa de compras de emergência pandémica (PEPP) e de títulos do programa de compra de ativos do setor público em mercados secundários (PSPP), e (ii) um aumento de 9,6 mil milhões de euros das operações de refinanciamento", enumera o BdP.

"A recomposição dos ativos de gestão, decorrente do aproveitamento de oportunidades de rentabilização oferecidas pelo mercado" também deu uma ajuda importante à valorização do ativo do banco central.

Segundo explicou o administrador do BdP, Hélder Rosalino, o ouro é um ativo de reserva muito importante para o Banco de Portugal.

Portugal tem a 14a maior reserva do mundo naquele metal precioso e a sexta maior da Europa, num ranking global que é liderado pelos Estados Unidos, Itália, França, China e Rússia, explicou o mesmo administrador.

Os bancos centrais de todo o mundo detêm cerca de um quinto das reservas mundiais de ouro, acrescentou Rosalino, o que sinaliza bem o valor do metal como ativo de refúgio. Valoriza mais sempre que começa a haver problemas nas economias e crises.