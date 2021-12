Banco Montepio Empresas passa de prejuízos a lucros de 2,1 milhões até setembro

© DR

Os valores dos resultados "excluem a atividade herdada do antigo Finibanco e da Montepio Investimento, antes do início da atividade sob a designação comercial Banco Empresas Montepio", disse fonte oficial.

Segundo o comunicado hoje divulgado, o resultado líquido marca "a consolidação da atividade depois da fase de arranque deste novo conceito, traduzido no incremento do negócio recorrente, a par de uma estabilização dos custos operacionais, após os investimentos e gastos iniciais".

Criado em maio de 2019, o Banco Empresas Montepio (BEM) tem a gestão do negócio da banca de empresas e de investimento do Grupo Banco Montepio para empresas com volume de negócios superior a 20 milhões de euros, segundo o comunicado, tendo até setembro tido um resultado operacional de cerca de 2,7 milhões de euros (excluindo a atividade herdada do antigo Finibanco e da Montepio Investimento).

Quanto aos principais indicadores, ainda até setembro, a margem financeira do BEM cresceu 2,0 milhões de euros, "por via do aumento dos juros com a carteira de crédito, que duplicaram em termos anuais", e as comissões líquidas foram de 1,5 milhões de euros, representando 30% no produto bancário.

Já a carteira de crédito bruto cresceu 14% para 313 milhões de euros.

As imparidades tiveram uma reversão de 112 milhões de euros até setembro, o que "compara com um reforço de 1,6 milhões de euros no período homólogo", lê-se no comunicado. O banco diz que não tem crédito problemático.