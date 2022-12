Banco Mundial vai doar 471 milhões de euros ao Banco do Brasil contra crise climática

© DR

O Banco Mundial vai doar 500 milhões de dólares (471 milhões de euros) ao Banco do Brasil como parte de um acordo para promover a transição energética e combater a crise climática no país.

O projeto, conforme anunciado pela instituição num comunicado esta sexta-feira, incluirá uma linha de crédito de 400 milhões de dólares (377 milhões de euros) para que a instituição financeira brasileira crie empréstimos ligados à sustentabilidade para "empresas comprometidas com a redução da sua pegada de carbono".

Além disso, será constituído um fundo da dívida climática, no valor de 98 milhões de dólares (92,4 milhões de euros), para aproveitar o capital privado e estimular projetos de sustentabilidade na economia do país.

Por fim, o acordo inclui 2 milhões de dólares (1,8 milhões de euros) para ajudar o Banco do Brasil a fornecer assistência técnica a empresas que desejam ter acesso os mercados de crédito de carbono.

"O Brasil tem grande potencial para se tornar um líder mundial na transição para uma economia de baixo carbono", disse Johannes Zutt, diretor do escritório sul-americano do Banco Mundial, no comunicado.

Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, que é controlado pelo Estado brasileiro, mas com ações negociadas em bolsa, disse esperar que "a iniciativa tenha um efeito muito positivo, integrando conhecimento e financiamento a favor de baixa economia em carbono" entre os clientes.

O Banco Mundial espera que o projeto ajude a reduzir as emissões poluentes do país em 90 milhões de toneladas até 2030, 4,5% da redução total de que o Brasil precisa para atingir as suas atuais metas de transição.

O plano também é inovador na medida em que incentiva as empresas privadas a adotarem políticas de redução das suas emissões para aceder a esses empréstimos, o que também lhes permitiria ter acesso aos mercados de crédito de carbono.