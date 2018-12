Banco de Portugal: quatro em cada dez empresas tiveram prejuízos em 2017

Em cada 10 empresas nacionais, quatro (36%) fecharam o ano de 2017 com perdas. A conclusão é de um balanço realizado pelo Banco de Portugal (BdP), dedicado aos investidores de risco.

Segundo o Correio da Manhã, 15% das firmas portuguesas têm gastos de financiamento acima do lucro operacional, o chamado EBITDA. Dados do BdP mostram que, três em cada 10 empresas têm resultados negativos antes de serem deduzidos os juros e impostos.

Ainda assim, na comparação com o ano anterior, os lucros das empresas ascenderam 4437 milhões de euros, para 15 225 milhões de euros.

Em 2017, Portugal fechou o ano com 428 497 mil firmas, uma subida de 1,72% face ao período homólogo, altura em que o número de empresas fixava-se em 421 332 mil. Nesse ano, abriram 35 mil empresas e fecharam outras 28 mil. Ao todo, o tecido empresarial português emprega 2,9 milhões de pessoas.

Ainda de acordo com o relatório, o mercado interno manteve-se como o principal destino dos bens e serviços produzidos no país, com o volume de vendas a chegar aos 353 mil milhões de euros. Já as exportações não valem mais do que 22%, o equivalente a 76 mil milhões de euros.