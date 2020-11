Bancos deram 751 mil moratórias no crédito devido à crise

Aluguer e venda de casas credito habitacao predio construcao (Leonel de Castro) © Leonel de Castro

O número de empréstimos com o pagamento das prestações suspensas devido à crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia atingiu os 751 mil, no final de setembro.

Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, o número de contratos com pedidos de adesão às moratórias situou-se nos 812 mil, pelo que o número de contratos abrangidos corresponde a 93% do total de pedidos de adesão.

Adianta que mais de 60 mil pedidos de adesão estão em apreciação ou foram já recusados.

Os empréstimos à habitação representam 42% das moratórias concedidas, num total de 317 mil, seguindo-se os contratos de crédito ao consumo que representam 29% do total.

Atualizada às 11H57