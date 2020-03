“Bancos devem aos portugueses uma atuação séria e solidária”

Quase diariamente o governo te apresentado medidas para a economia para fazer face aos efeitos do novo coronavírus e das consequentes medidas de contenção, mas economistas e empresários continuam a dizer que não chega, que assim não seremos sequer capazes de ultrapassar o momento de crise – e ainda menos de relançar a economia quando o pior tiver passado.

As medidas ontem aprovadas para as linhas de crédito e moratórias da banca ainda pioraram a perceção dos empresários. Bernardo Theotónio-Pereira, empresário da área de turismo e restauração e cofundador da Firma, empresa que ajuda investidores a encontrar oportunidades de negócio e concretizá-las, é claro: o governo está a fazer o que pode e isso deve ser enaltecido. Mas a banca está longe de dar a resposta que se esperaria num momento em que urge salvar a economia – e não ganhar dinheiro à conta de quem se afunda.

Porque é que diz que as medidas aprovadas para financiar necessidades urgentes das empresas não funcionam?

As medidas até podem funcionar se forem de aplicação imediata. isto é: a) se o layoff, agora simplificado e várias revisto, previr e englobar já o mês de março, em especial nos casos das empresas e estabelecimentos que foram obrigadas a suspender por completo a respetiva atividade; b) se as linhas de crédito para a salvação da economia nacional forem disponibilizadas, nem que seja uma parte, nas próximas horas e dias. Em face da gravidade da situação atual, ter-se-á de injetar primeiro e depois analisar, confirmar e fiscalizar.

Estas condições que a banca está a adotar afastam sobretudo as PME e o setor turístico e da restauração?

Espero que não, mas há uma série de condições preliminares que podem complicar as coisas. Vejamos, só são elegíveis as empresas que:

a) apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado ou que mesmo não tendo que tenham sanado essa situação à data do enquadramento da operação (situação muito improvável no sector da restauração);

b) e não tenham quaisquer incidentes ou dívidas à banca, sistema de garantia mútua, administração fiscal e segurança social;

c) e que a 31 de dezembro de 2019 a banca não as considerasse como empresas em dificuldades;

d) e finalmente que se comprometam até 30 de junho de 2020 em não efectivar despedimentos coletivos ou extinções de postos de trabalho.

Na presente situação devemos focar na manutenção de postos de trabalho e na salvação das da economia nacional. Complicar e limitar o acesso será um tiro no pé.

É normal que haja lugar à cobrança de juros em dívida que está garantida a 80%-90% pelo Estado e ainda tem contragarantia a 100% – ou seja, o dinheiro será sempre devolvido a quem o empresta?

Infelizmente, constato que as garantias e contragarantias previstas e prestadas pelo nosso Estado, afinal, vão custar às empresas entre 0,25% a 1,75% dos montantes solicitados e garantidos. Acha que isto faz sentido?

E as comissões bancárias e os juros, fazem sentido, uma vez que é esse hoje o negócio dos bancos?

Os bancos podem cobrar as comissões e os juros que quiserem sobre o dinheiro que geram com a sua atividade. Agora, não podem nem devem cobrar comissões e juros quando o dinheiro lhe é disponibilizado em condições bonificadas (juros negativos) e quando têm o exclusivo da aplicação desse dinheiro nas empresas portuguesas. Mesmo que assim não se entenda e queiram ganhar, cobrando comissões e juros, então que o façam apenas, e no máximo, sobre a parte não garantida pelo Estado. O setor bancário deve aos portugueses uma atuação séria e solidária. Precisamos de bancos, não precisamos mais de agiotas.

A banca podia ir mais longe, independentemente das regras aprovadas pelo governo?

Claro que pode. E acredito que o vai fazer. Temos líderes de bancos em Portugal com um enorme espírito humano e sentido de responsabilidade. Não tenho dúvidas que darão o o exemplo e demonstrarão que, afinal, a banca é solidária e responsável. Basta querer.

O montante de cerca de 3 mil milhões aprovado para estes apoios é insuficiente?

O montante global das linhas de apoio atuais ascendem a 3,2 mil milhões (incluindo os 200 milhões da primeira linha). Um montante equivalente a 1,5% do PIB nacional de 2019. Acha que se salva uma economia, pessoas e famílias com soluções de crédito, remuneradas e a quatro anos, que representam apenas 1,5% do PIB? Não nos podemos esquecer que nos últimos 12 anos injetámos mais de 24 mil milhões de euros (equivalente a ceca de 11% do PIB) no setor bancário e que uma parte considerável desse montante ainda está por pagar pela banca aos portugueses.

Que medidas poderiam verdadeiramente ser diferenciadoras e ajudar a segurar hoje as necessidades de tesouraria das empresas e num futuro que esperamos próximo ajudar a relançar a economia?

Nesta fase, ações imediatas. Não basta apresentar e escrever medidas. É necessário uma injeção e atuação imediata, hoje, nas empresas. Sem intermediários, sem juros e sem comissões. Precisamos de tranquilizar as pessoas, as famílias e a economia. E depois precisaremos de fiscalizar com firmeza para evitar abusos e abusadores.

Depois da serenidade, da manutenção possível dos postos de trabalho, da salvação das família, depois disso, talvez durante as próximas semanas, possamos falar e perspetivar o futuro. Agora, é hora de salvarmos os portugueses e a economia nacional. É hora de salvarmos Portugal.