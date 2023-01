Bancos dificultam renegociação de empréstimos

© Unsplash

A Deco alerta para o facto de alguns bancos estarem a dificultar os processos de renegociação dos empréstimos à habitação, avança o jornal Público. De acordo com a diretora do Gabinete de Proteção Financeira (GPF) da Deco, Natália Nunes, "estão a surgir vários obstáculos à renegociação, quer através da prestação de informações incorreta, quer através do cálculo errado da taxa de esforço, ou ainda à apresentação de uma única medida, de curto prazo".

Aquela responsável diz ao Público que embora não seja de forma geral, estão a chegar ao seu departamento cada vez mais casos de empréstimos até 300 mil euros e taxas de esforço nos limites fixados, "a quem são apresentadas propostas com efeito temporal limitado, quando deveriam ser estruturais, acautelando toda a vida dos empréstimos, ou, pelo menos, o médio prazo".

E especifica existirem situações em que a instituição bancária apenas oferece "uma moratória de capital, por 12 meses, quando há margem, por exemplo, para reduzir os spreads, essa, sim, uma medida estrutural". Ora uma moratória de um ano pode apenas "adiar o problema" de algumas famílias.

Como refere o Público e citando o Banco de Portugal "os limites previstos na recomendação macroprudencial quanto à duração do contrato de crédito não são aplicáveis aos acordos de renegociação celebrados ao abrigo do regime aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80-A/2022".

Aquele jornal revela ainda que quem tem crédito no Eurobic e o queira renegociar terá de pagar 253 euros.