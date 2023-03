Bancos dos EUA pedem às autoridades que garantam todos os depósitos

Sede do Silicon Valley Bank, Califórnia, EUA © EPA/GEORGE NIKITIN

Uma aliança de bancos norte-americanos pediu aos reguladores federais que garantissem todos os depósitos dos seus clientes durante dois anos, independentemente do valor, para evitar um contágio após a falência de dois bancos.

A medida "interromperia imediatamente o êxodo de clientes de bancos menores, estabilizaria o setor bancário e reduziria muito o risco de outras falências", argumentou a Aliança de Bancos de Média Dimensão da América, numa carta dirigida às autoridades.

Atualmente, nos Estados Unidos, a agência responsável pela garantia dos depósitos (FDIC) protege os depósitos bancários até 250 mil dólares (232.500 euros), mas a carta, citada pela Bloomberg, pediu no sábado a proteção de todos os depósitos, mesmo acima do limite.

O período de turbulência no setor bancário começou em 8 de março, com o colapso do Silicon Valley Bank (SVB), a que se seguiu a falência do Signature Bank, causando uma crise de confiança no setor, disse a aliança.

"Independentemente da saúde geral do setor bancário, a confiança foi afetada para todos, exceto para os grandes bancos", sublinhou a carta.

A aliança apelou à FDIC, à Reserva Federal e à secretária do Tesouro, Janet Yellen, para "restaurarem a confiança" no sistema financeiro.

O grupo de bancos ofereceu-se para financiar a medida, aumentando o valor das contribuições que já pagam à FDIC para garantir os depósitos dos clientes.

Após o colapso do SVB, muitos clientes de bancos mais pequenos decidiram retirar o seu dinheiro para depositá-lo em bancos maiores, considerados demasiado importantes para não serem resgatados pelo Estado norte-americano em caso de crise.

Em resposta, a Reserva Federal (Fed) - banco central norte-americano - comprometeu-se a emprestar os fundos necessários a outros bancos para que possam responder aos levantamentos dos clientes.