Bancos emprestam mais para a compra de casa em maio e com juro mais alto

Os bancos emprestaram 1.314 milhões de euros para a compra de casa em maio, mais do que em abril, e com a taxa de juro média a inverter a tendência e aumentar, divulgou o Banco de Portugal. No total, os novos empréstimos atingiram os 1.917 milhões.

"Em maio de 2021, os volumes de novas operações de empréstimos para habitação, consumo e outros fins totalizaram 1.314 milhões, 425 milhões e 178 milhões de euros, respetivamente", refere o Banco de Portugal (BdP) numa nota de informação estatística hoje divulgada.

Em abril, os volumes de novas operações de empréstimos para habitação, consumo e outros fins tinham totalizado 1.220 milhões, 387 milhões e 174 milhões de euros, por esta ordem.

Nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, a taxa de juro média, em maio, aumentou um ponto base, para 0,83%, quando no mês anterior tinham recuado dois pontos base, para 0,82%.

No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram de 6,38% (6,51% em abril) e de 3,90% (3,94% em abril), respetivamente.

A taxa de juro média dos novos depósitos, até um ano, de sociedades não financeiras, por sua vez, foi de 0,03%, menos um ponto base do que em abril, e nos novos depósitos de particulares, até um ano, a taxa de juro média manteve-se em 0,05%.

A taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras diminuiu 16 pontos base face a abril, para 1,80%.

Por segmento, a taxa de juro das operações abaixo de um milhão de euros desceu 11 pontos base, para 2,15%, e a taxa das operações acima de um milhão de euros recuou 21 pontos base, para 1,34%.