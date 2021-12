Bancos emprestaram mais de 1,2 mil milhões para compra de casa em outubro

Miradouro da Graça, Lisboa. (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

Os bancos emprestaram 1263 milhões de euros aos particulares para compra de casa em outubro, tendo a taxa de juro média na habitação, subido para 0,82%, a acompanhar a evolução da Euribor a 12 meses.

Trata-se de uma descida face ao valor de 1331 milhões de euros registado no mês anterior. Em termos homólogos, regista-se um aumento face aos 976 milhões de euros de montante concedido em empréstimos à habitação em outubro de 2020.

No total, "em outubro, os bancos concederam 1882 milhões de euros de novos empréstimos aos particulares", indica uma nota de informação estatística divulgada esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

No crédito ao consumo, os particulares endividaram-se em mais 412 milhões de euros, tendo ainda contraído créditos de 207 milhões de euros para outros fins.

"A taxa de juro média dos novos empréstimos ao consumo subiu para 6,65%", segundo a nota.

Na habitação, a taxa de juro média subiu para 0,82%, em linha com a evolução da Euribor a 12 meses, indexante mais utilizado no crédito à habitação.

"Apesar desta subida e quando considerada apenas a componente de encargos relativa a juros, Portugal era o país com a segunda taxa de juro mais baixa da área euro. Esta situação resulta, em parte, da prevalência em Portugal do crédito com taxa variável", frisa o Banco de Portugal.

"Considerando a taxa anual de encargos efetiva global (TAEG), ou seja, a taxa que engloba todos os custos associados à contratação do empréstimo [e não apenas a taxa de juro em si], Portugal situava-se acima da média da área euro", destaca.

Atualizada às 12H10 com mais informação