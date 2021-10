Bancos esperam aumento da procura no crédito ao consumo até ao final do ano

© Rita Chantre/Global Imagens

Os bancos antecipam um aumento da procura no crédito ao consumo no quarto trimestre deste ano, com alguns a antecipar igualmente uma subida da procura no crédito à habitação.

Segundo o 'Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito' de outubro, divulgado esta terça-feira pelo Banco de Portugal, no terceiro trimestre deste ano "a confiança dos consumidores e o nível das taxas de juro contribuíram para o aumento da procura de crédito à habitação".

Em termos de expetativas para o próximo trimestre, a banca antecipa um "aumento da procura de empréstimos para empresas, mais significativo nos de curto prazo e para PMEs. No crédito a particulares, destaca-se a expetativa de aumento da procura para consumo e outros fins", adianta o relatório.

No caso das empresas, registou-se no terceiro trimestre uma diminuição da procura no crédito, "sobretudo por parte de grandes empresas e nos empréstimos de curto prazo".

Em atualização