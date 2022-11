Bancos não sobem juros nos depósitos apesar do aumento dos lucros

António Ramalho, do Novo Banco, Miguel Maya, do BCP, Pablo Forero, do BPI, Paulo Macedo, da CGD, e Pedro Castro Almeida, do Santander © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Alguns dos maiores bancos já mostraram resultados do terceiro trimestre. E estão mais lucrativos. Nos primeiros nove meses do ano, o Santander, BCP e BPI aumentaram os lucros em mais de 60% para 768 milhões de euros. Estes valores incluem já um efeito positivo da subida das taxas de juro, que permitiu uma melhoria da margem financeira. No entanto, os banqueiros realçam que o real efeito do aumento dos juros nos resultados apenas será sentido nos próximos meses e não anteveem, pelo menos para já, uma melhoria nas condições oferecidas nos depósitos, a aplicação financeira de eleição dos portugueses.

João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, respondeu que "tudo a seu tempo", quando questionado numa conferência de imprensa de apresentação de resultados realizada esta sexta-feira sobre quando é que os clientes do banco poderão esperar condições mais atrativas nos depósitos. Esclareceu que a evolução dos juros concedidos aos clientes pelos depósitos, "normalmente, é desfasada do crédito". Porém, acredita que "mantendo-se a evolução das taxas de juro que se está a verificar, a seu tempo, se isso for encarado como uma situação conveniente, a remuneração acabará por acontecer, mas ainda não há nenhuma decisão tomada".

O BCP também não tem nenhuma decisão tomada sobre o assunto. Miguel Maya preferiu não comentar a política comercial do banco e "pressões mais ou menos mediáticas". "Nunca ouvi tanta preocupação quando o BCP pagava ao cliente para ter crédito à habitação connosco", relembrou o CEO do banco referindo-se aos casos de clientes que beneficiaram de taxas de juro negativas nos empréstimos.

Já no que toca às novas regras para a renegociação de crédito aprovadas esta semana pelo Governo, os bancos garantem estar atentos e a fazer o trabalho de casa. Recusam-se a detalhar o número de clientes abrangidos pelas novas regras, mas asseguram ter "a máquina preparada para dar resposta aos nossos clientes como aconteceu na COVID19", como sublinhou o CEO do BPI. Já o líder do BCP alertou para o risco de o Governo estar a criar os "incentivos errados".

Lucros disparam

O Santander foi o primeiro dos cinco maiores bancos a apresentar as contas dos primeiros nove meses do ano, tendo mais que duplicado os lucros para 385 milhões. A subida é explicada, sobretudo, pela comparação com o ano passado em que o banco assumiu um encargo extraordinário no âmbito da reestruturação. Apesar da melhoria das taxas de juro, o Santander foi, até agora, a exceção no que diz respeito à margem financeira, já que o indicador desceu 1,9% para 547 milhões de euros. Em respostas por escrito ao Dinheiro Vivo, o banco conta começar a sentir algum impacto do atual contexto de taxas altas no início do próximo ano.

Já no BPI, a margem financeira aumentou 10% para 373 milhões de euros, o que ajudou o banco a aumentar o lucro em 18% para 286 milhões de euros. A atividade em Portugal contribuiu com 159 milhões, mais 25% em comparação ao período homólogo, impulsionada pelo aumento das receitas em 9% para 614 milhões.

Também no BCP o aumento das taxas de juro tem dado uma ajuda importante às contas. A margem financeira do banco liderado por Miguel Maya disparou 32,7% nos primeiros nove meses do ano para 1,55 mil milhões de euros, o que deu um contributo decisivo para a melhoria de 63,4% do lucro para 97,2 milhões de euros. Na atividade em Portugal, o BCP lucrou 295,7 milhões de euros até setembro, mais 156% que no mesmo período do ano passado. Já na atividade internacional, os prejuízos agravaram-se para quase 200 milhões de euros devido a provisões que tiveram de ser constituídas na subsidiária polaca.