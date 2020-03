Bancos querem ficar com a Efacec

Isabel dos Santos anunciou, no final de janeiro, a intenção de vender a Efacec, na sequência das revelações do dossier Luanda Leaks, mas o processo ainda não arrancou formalmente, embora já existam interessados. Avança, nesta sexta-feira, o Eco que a assessora do negócio, a StormHarbour, já rcebeu “várias manifestações de interesse” na empresa, seja no todo, seja em segmentos do negócio, com o fundo Alpac Capital.

Segundo o jornal, estão, de momento, a decorrer negociações entre os representantes de Isabel dos Santos, a gestão executiva da Efacec liderada por Ângelo Ramalho e os bancos credores. “E, tudo, indica, a solução preferida pelos bancos mais expostos à Efacec, desde logo a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco, é mesmo a tomada de controlo acionista da empresa, através de um veículo financeiro criado para o efeito”, diz o ECO.

Já o Governo assume que a solução está para breve, pelo menos assim o garantiu o ministro da Economia. Em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, Siza Vieira declarou: “Parece importante esclarecer e assegurar estabilidade acionista. Esperamos que isso possa ser feito através de agentes privados, de acionistas, dos bancos que financiam a engenheira Isabel dos Santos e aqueles que financiam também a Efacec. Queremos evitar o pior cenário”. E embora não tenha concretizado pormenores sobre a solução para a empresa, Siza Vieira assumiu que “está mais perto do que já esteve”.