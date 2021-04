Bancos tinham 41,9 mil milhões de euros de créditos com moratórias no final de março

Lisboa, 23/03/2020 - Coronavírus - Covid19, Lisboa uma cidade quase deserta. Miradouro da Graça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

O montante global de empréstimos abrangidos por moratórias recuou 3,7 mil milhões de euros, para 41,9 mil milhões de euros, no final de março, face ao mês anterior.

A descida deveu-se, principalmente, ao "decréscimo dos empréstimos concedidos a particulares que diminuíram 2,7 mil milhões de euros", anunciou esta sexta-feira o Banco de Portugal.

"Destes últimos, destacaram-se os empréstimos com a finalidade habitação, cujo término da moratória privada com efeitos em março e abril justifica a quase totalidade desta redução", adianta o supervisor.

No caso do crédito à habitação, empréstimos num valor global de 2,0 mil milhões de euros deixaram de estar abrangidos por moratória no final de março.

As moratórias privadas, que em janeiro representavam 3,7 mil milhões de euros, terminaram no final de março e os clientes começaram já a pagar as suas prestações no mês de abril.

A moratória pública só vence no final de setembro deste ano, sendo que alguns dos empréstimos ainda serão abrangidos pela medida até ao final de 2021, no caso de as adesões terem ocorrido até ao fim de março último.

"Os empréstimos a sociedades não financeiras em moratória também diminuíram 0,8 mil milhões de euros. As empresas do setor da construção e atividades imobiliárias destacaram-se pela redução de 0,4 mil milhões de euros", refere o supervisor.

Nos setores mais vulneráveis, "existiam em março 24,4 mil empresas abrangidas por moratórias". Nestes setores, "o montante de empréstimos com pagamento suspenso aumentou 0,1 mil milhões de euros face a fevereiro, para 8,6 mil milhões de euros", o que "representava 36,1% do total de empréstimos das sociedades não financeiras em moratória no final de março".

Segundo os dados do Banco de Portugal, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 45,6 mil milhões de euros, inferior aos 45,7 mil milhões de euros registados no final de janeiro.

O valor global de moratórias concedidas em Portugal atingiu o máximo em setembro de 2020, nos 48,1 mil milhões de euros.

As moratórias foram introduzidas em março de 2020 como medida para diminuir o impacto financeiro nas famílias e empresas da grave crise provocada pelas medidas adotadas pelo Governo no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

Os objetivos da medida são permitir às empresas e famílias gerirem melhor as suas despesas mensais durante a crise e evitar que disparasse o nível de crédito malparado nos bancos.

