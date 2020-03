Bancos vão poder falhar temporariamente limites de capital

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou em comunicado um “alívio” temporário das regras de capital e operacionais que os bancos são obrigados a respeitar de modo a conseguirem reagir melhor aos efeitos do coronavírus no sector bancário e financeiro.

Outra das medidas em reação à pandemia do Covid-19 anunciadas pelo BCE é de que as taxas de juro de referência se mantém inalteradas nos mínimos históricos, além de um pacote substancial de ajudas “temporárias” e de emergência para tentar responder à crise do coronavírus que envolvem 120 mil milhões de euros até ao final do ano.

Andrea Enria, presidente no Conselho de Supervisão do BCE, admite no comunicado agora divulgado que “o coronavírus trará um choque significativo para as nossas economias”. “Os bancos precisam de estar numa posição em que continuam a financiar as famílias e empresas que estão a ter dificuldades”, explica o responsável, indicando as medidas de supervisão acordadas servem para “ajudar os bancos a servir a economia e resolver desafios operacionais”.

As medidas temporárias podem ainda ser reforçadas “pelo adequado alívio das almofadas de capital contracíclicas por parte das autoridades macroprudenciais nacionais”, diz o BCE, já que estas “foram desenhadas de maneira a permitirem aos bancos resistirem a situações difíceis, como esta”.

O Conselho de Supervisão diz ainda que será possível aos bancos usarem parcialmente os instrumentos de capital que não se qualificam para o rácio Common Equity Tier 1 para responder aos requisitos de capital do Pilar 2. Tudo isto servirá para trazer “um alívio de capital significativo para o apoio da economia”.

Serão ainda discutidas com os bancos centrais outras medidas possíveis, com o prolongamento de prazos como outra das hipóteses em cima da mesa para tentar minorar os efeitos do coronavírus no sector bancário e financeiro.