Bancos vendem 1,622 mil milhões de euros em carteiras de crédito malparado e imóveis

Os bancos portugueses aproveitaram o mês de agosto para negociar 1,622 mil milhões de euros com carteiras de crédito malparado e imóveis. A notícia é avançada pelo ECO, que explica que metade do valor advém da venda dos fundos de reestruturação da ECS que os bancos acabaram de fechar com o fundo Davidson Kempner, que rondou cerca de 850 milhões de euros, foi considerado como o negócio imobiliário do ano.

A somar a este valor chegam os 112 milhões de euros, por via da venda da sede do BES. Os espanhóis da Merlin pagaram 112 milhões de euros pela aquisição.

Já o BPI vendeu a carteira "Citrus" avaliada em cerca de 100 milhões à LX Partners, segundo o ECO.

Aquele diário refere ainda que o ainda a decorrer estão vários negócios, que incluem o BCP (com a carteira "Aurora" de NPL e REO de 80 milhões), Santander (com a carteira "Guadiana" de imóveis no valor de 100 milhões) e do Montepio (com a carteira "Alqueva" de NPL secured no valor de 130 milhões), Já a Parvalorem, explicou que vai pôr novamente no mercado o Imofundos, no valor de 250 milhões.

Para a dimensão de Portugal todos estes negócios refletem "um volume de transações alto", reconhece Miguel Campos, diretor de NPL & REO da consultora Aura REE Portugal.

Apesar disto, os bancos ainda tinham cerca de 11,9 mil milhões de euros em empréstimos difíceis de cobrar nos seus balanços,