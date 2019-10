Bank Millennium com lucros de 124 milhões até setembro

O Bank Millennium, com sede em Varsóvia, Polónia, obteve nos primeiros nove meses do ano um resultado líquido de 534 milhões de zlótis (124,3 milhões de euros), registando um impacto líquido de custos e provisões relacionados com a aquisição do Euro Bank de 124 milhões de zlótis (28,9 milhões de euros).

No terceiro trimestre, o lucro situou-se nos 200 milhões de zlótis (46,6 milhões de euros), mais 15% que no trimestre precedente, anunciou o Banco Comercial Português.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP, que detém uma participação de 50,1% do banco polaco, informou ainda que os proveitos operacionais do Bank Millennium aumentaram 25% em termos homólogos, dos quais 12,3% são referentes a crescimento orgânico e que a margem financeira aumentou 30%, em termos homólogos (13%, excluindo o Euro Bank).

O BCP indicou também que a provisão inicial para devolução das comissões de créditos pessoais reembolsados antecipadamente, após decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia é de 53 milhões de zlótis (12,3 milhões de euros).