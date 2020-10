Bankinter afasta qualquer interesse no Novo Banco e sem decisão sobre Eurobic

Sede do banco EuroBic (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A administadora delegada do Bankinter, María Dolores Dancausa, afastou esta quinta-feira qualquer interesse do banco espanhol em comprar o Novo Banco e o diretor financeiro, Jacobo Díaz, disse que relativamente ao Eurobic ainda não há "nenhuma decisão".

"Relativamente a comprar o Novo Banco, confirmo que não há nenhum interesse por parte do Bankinter", disse María Dolores Dancausa quando questionada pelos jornalistas, durante a apresentação das contas do terceiro trimestre, sobre um eventual interesse no banco controlado pelo fundo Lone Star e cuja venda poderá vir a estar em cima da mesa.

Já relativamente ao EuroBic, que está em processo de venda em Portugal, o diretor financeiro do Bankinter disse apenas que "neste momento não se tomou nenhuma decisão".