Bankinter Portugal com "muito poucos" pedidos de renegociação de créditos hipotecários

O rácio de morosidade do Bankinter em Portugal foi de 1,27% no primeiro semestre e os pedidos de renegociação de créditos hipotecários foram "muito poucos", avançou esta quinta-feira o diretor financeiro do grupo bancário espanhol.

"Os pedidos de renegociação [no âmbito das medidas extraordinárias determinadas pelo Governo para prevenir situações de incumprimento] não são muito relevantes, são muito poucos. Devido ao nosso perfil de clientes, o cumprimento dos requisitos mínimos faz com que o universo potencial da nossa carteira não seja muito relevante", afirmou Jacobo Díaz durante uma conferência de imprensa em Madrid para apresentação dos resultados do primeiro semestre do ano, em que o lucro do banco aumentou 54,2%, para 417,9 milhões de euros.

A nível geral, o rácio de morosidade (atrasos ou incumprimentos nos pagamentos dos empréstimos pelos clientes) do Bankinter foi de 2,2% no primeiro semestre do ano, semelhante ao do mesmo período de 2022.