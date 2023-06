Banqueiros centrais em Sintra. Emprego forte afinal é um problema pois leva a mais subidas de juros

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal, e Christine Lagarde, presidente do BCE. Sintra, 28 de junho de 2023. © Banco Central Europeu, Sérgio Garcia/Your Image for ECB

A "força" ou a "resiliência" dos mercados de trabalho e do emprego em três das maiores zonas monetárias do mundo -- Zona Euro, Estados Unidos (dólar) e Reino Unido (libra) -- é, no entender dos governos e da opinião pública, uma coisa boa e até muito positiva, mas três dos principais banqueiros centrais do mundo reunidos num hotel de luxo em Sintra, no Fórum BCE, não têm exatamente essa mesma opinião porque a sua missão é fazer baixar o ritmo dos preços, algo que um mercado laboral "resiliente" parece dificultar.

Assim, a resiliência dos mercados de trabalho e o facto de o desemprego não ter aumentado naquelas três grandes economias desde que estalou a guerra da Rússia contra a Ucrânia foram apontados pelos líderes das respetivas autoridades monetárias como causas para o facto de as taxas de juro estarem a subir e terem de continuar a subir este ano, em 2024 e, provavelmente, ainda em 2025.

Um mercado de trabalho assim, "resiliente", ajuda a explicar bem a "persistência" da inflação alta. Sem mais desemprego, os salários não caem e os efeitos de segunda ordem que alimentam a inflação alta vão concretizar-se e justificar assim taxas de juro altas ou ainda mais altas.

Foi, basicamente, esta a mensagem deixada em Sintra por Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jerome Powell, presidente da Reserva Federal (Fed) e Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra (BoE).

(em atualização)