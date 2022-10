Barça líder de público, Mourinho atração em Roma

© AFP

O FC Barcelona vem atraindo em 2002 uma média de 81 817 adeptos ao Camp Nou, número que o coloca como clube mais apoiado in loco do planeta. O ranking, realizado pelo site Transfermarkt, aproveitando o início da primeira época pós-restrições por covid-19, indica que a Premier League, sem surpresa, é o campeonato mais assistido, que a Bundesliga é a que mais se aproxima e que a Roma registou subida de cerca de 40 mil para mais de 60 mil adeptos no Olímpico da pandemia para cá, provavelmente pelo efeito José Mourinho.

Depois do Barça, que, caso mantenha o ritmo do princípio de época, vai bater o recorde de 2010/11 de 79 mil, quando Lionel Messi estava no auge, aparecem, quase a bater na fasquia dos 80 mil, os alemães Dortmund e Bayern. Segue-se o Manchester United, ainda o mais assistido da Inglaterra, e a dupla milanesa Milan e Inter.

Em sétimo, o Schalke 04, em oitava a referida Roma, em nono o Tottenham e em décimo o Celtic, primeiro representante de uma liga, a escocesa, fora dos top 5 das mais importantes.

O segundo representante de uma liga periférica é o Benfica, 13º na lista (55 397 mil de média), imediatamente atrás da dupla madrilena Atlético e Real, este com a dececionante marca de 55 821, por culpa das demoradas obras de reconstrução no Bernabéu. O FC Porto está em 36º (média de 44 384) e o Sporting em 65º (média de 31 136). A longa distância, V. Guimarães e Sp. Braga completam o top 5 português.

O brasileiro Flamengo, em 18º, é o primeiro clube não europeu da lista, e o alemão Hamburgo, em 24º, o primeiro clube fora da primeira divisão de um país.

Mas a Premier League mostra a sua força no item "ocupação": os estádios dos participantes da liga têm taxas de 97,7% de bilhetes vendidos. Na Bundesliga, a taxa é também fortíssima, 90,2%. La Liga (76,2%), Ligue 1 (72,3%) e Série A (69,6%) estão bem atrás. O próprio líder Barça, cujo estádio tem capacidade para 100 mil adeptos, ao atrair os citados 81 817, tem uma taxa de ocupação menor do que qualquer clube da elite inglesa.