Barcelona. Catalães em Lisboa para "construir pontes"

Pau Solanilla, Comissário para a Promoção da Cidade de Barcelona © DR

Os catalães chegaram ontem a Lisboa para estabelecer pontes e sinergias, através da Plaça de Barcelona. Parte da estratégia de promoção económica internacional da autarquia, a praça consiste numa estrutura itinerante com tecnologia imersiva, projetada para apresentar a cidade sob uma nova perspetiva e acolher atividades sobre startups, videogaming, indústrias criativas, ecologia e gastronomia. É pelas portas do Sonar - festival de música, criatividade e tecnologia a acontecer no Parque Eduardo VII até dia 2 de abril -, que o público em geral poderá conhecer gratuitamente o coração da Catalunha.

Além de uma experiência imersiva proporcionada pela realidade virtual, os visitantes do stand têm também a oportunidade de participar e assistir a diferentes atividades, conferências e mesas redondas, que reunem instituições e empresas dos setores tecnológicos de ambas as cidades, com o objetivo de "partilhar ideias, trocar opiniões e detetar oportunidades de negócios e desafios".

"Para nos posicionarmos internacionalmente, temos de jogar com a inovação e criatividade, assim como nos conectarmos com os diferentes públicos. Há muitos anos que o fazemos nos setores de Turismo e Cultura, mas, hoje, fazê-lo com os agentes económicos é também muito importante", começa por dizer Pau Solanilla, comissário para a promoção de Barcelona, em conversa com o Dinheiro Vivo. E, se habitualmente as iniciativas da cidade catalã tinham como alvo os grandes investidores industriais, financeiros e imobiliários, agora sabe-se que "o fator mais relevante para a atração de investimento é a captação de talento global".

Consciente de que existem lugares no mundo onde o talento se concentra, rapidamente a autarquia identificou a capital portuguesa como um deles. Lisboa foi, assim, escolhida para acolher a estreia da Plaça de Barcelona devido à sua localização estratégica e ao ecossistema tecnológico e criativo. A relação saudável entre as duas cidades foi também um fator decisivo nesta seleção: "Não olhamos para Lisboa como concorrência, mas como complementação. O potencial da colaboração entre as duas cidades é claro e estamos convencidos de que esta ação será muito enriquecedora", nota o responsável. "É notável, no decorrer dos últimos anos, um claro compromisso de Portugal em atrair talento, startups e empresas internacionais. Lisboa está no centro deste dinamismo, impulsionando a inovação e encontrando o seu nicho, tornando-se uma referência no setor da tecnologia", acrescenta.

Já Barcelona também tem visto o seu ecossistema de empreendedorismo crescer. Segundo dados disponibilizados pela autarquia local, a cidade conta com mais de duas mil startups, sendo 470 destas scaleups e sete unicórnios, isto é, empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares. No seu conjunto, estas empresas empregam cerca de 19 mil profissionais (23% estrangeiros), criam 300 postos de trabalho por mês e oferecem, em média, um salário bruto anual superior a 41 mil euros aos seus colaboradores. Só em 2021, as startups catalãs geraram mais de dois mil milhões de euros em negócio, refletindo este montante um aumento de 65% em comparação com o observado no período entre 2016 e 2018.

Ainda, de acordo com o ranking dos Top 50 startup hubs mais populares na Europa, realizado pela Startup Heatmap Europe, Barcelona é a segunda cidade europeia preferida pelos empreendedores para criar startups. Nesse estudo, a capital da Catalunha entra no pódio, atrás de Berlim, com um crescimento de 2,69% em comparação com a edição anterior.