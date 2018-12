Barcos entre Barreiro e Lisboa interrompidos a partir das 17:55

As ligações fluviais entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, em Lisboa, serão interrompidas entre as 17:55 de hoje e as 08:25 de terça-feira, devido a uma greve dos trabalhadores comerciais da Soflusa.

Hoje, o terminal fluvial do Barreiro estará encerrado a partir das 17:55, e o do Terreiro do Paço a partir das 18:20, não se realizando as travessias agendadas a partir desses horários.

No primeiro dia de 2019 será possível realizar travessias entre as 08:25 e as 17:25 do Barreiro para o Terreiro do Paço e, no sentido inverso, (do Terreiro do Paço para o Barreiro) entre as 08:55 e as 17:55. Depois disso, os terminais fluviais voltar a encerrar.

De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), a greve deve-se a “aspetos de organização do trabalho e desempenho de tarefas”, assim como relativas à valorização das carreiras dos trabalhadores comerciais que, dizem, “a administração teima em não resolver”.

O Terreiro do Paço acolhe hoje, a partir das 22:00, concertos e um festival pirotécnico, para assinalar a chegada de 2019.