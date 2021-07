Bares e discotecas poderão abrir em outubro

O primeiro ministro António Costa, intervém durante a conferência de imprensa para a apresentação das medidas no âmbito da estratégia de desconfinamento, em Lisboa, 29 de abril de 2021. RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

Os bares e as discotecas devem continuar encerrados por mais dois meses. O primeiro-ministro, António Costa, indicou esta quinta-feira que os bares e as discotecas devem só abrir na terceira fase da abertura da sociedade. O governo estima que a terceira fase ocorra em outubro quando 85% da população tenha a vacinação completa.

Ainda assim, e quando as discotecas e bares puderem abrir portas, a entrada dos clientes estará dependente da apresentação do certificado digital ou um teste negativo. Também nesta terceira fase - prevista para o arranque do quarto trimestre - os restaurantes deixam de estar com limitação ao nível do número de pessoas por grupo. Deixa ainda de haver uma limitação ao nível da lotação.