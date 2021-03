Barragens com a produção mensal mais alta de sempre em fevereiro

Barragem de Picote. © Octavio Passos/Global Imagens

A produção renovável abasteceu 88% do consumo de energia elétrica em fevereiro, incluindo saldo exportador, anunciou a REN - Rede Energéticas Nacionais, dando conta que esta foi a percentagem renovável "mais elevada desde abril de 1979", ou seja, em quase 42 anos. "O saldo de trocas com o estrangeiro, exportador, equivaleu a cerca de 20% do consumo nacional", adianta ainda a empresa.

Quanto ao consumo, diz a REN que caiu 3,1% em termos homólogos, mas que isto se deve, "fundamentalmente ao efeito de ano bissexto", com menos um dia este ano. "Com correção de temperatura e dias úteis a queda atenua-se para 0,8%, não se verificando efeito significativo do confinamento devido à pandemia", acrescenta a REN.

No acumulado dos dois meses do ano, o consumo apresenta uma variação "marginalmente positiva", de 0,1% (com a correção de temperatura e de dias úteis, a variação é negativa em 1,3%).

E fevereiro mostrou-se "particularmente favorável" para as energias renováveis. O índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 1,85 (média histórica igual a 1), com a produção hidráulica (vulgo, barragens) a registar 2.709 gigawatts-hora (GWh) de produção, o valor mensal mais elevado de sempre. Já o índice de produção eólica registou 1,19 (média histórica igual a 1).

Assim, a produção renovável abasteceu 88% do consumo (incluindo saldo exportador). A não renovável os restantes 12%.

No acumulado de janeiro e fevereiro, o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 1,39 (média histórica igual a 1) e o de produtibilidade eólica em 1,14 (média histórica igual a 1). Nestes dois meses, a produção renovável abasteceu 79% do consumo: 42% foi assegurado pela produção hidroelétrica, 30% pela eólica, 5% pela biomassa e 2% pelo solar fotovoltaico. A produção não renovável abasteceu 21% do consumo nestes dois meses, fundamentalmente com gás natural. O carvão pesou, apenas, 2%. O saldo de trocas com o estrangeiro, exportador, equivaleu a cerca de 6% do consumo nacional.

Sobre o mercado de gás natural, a REN indica que se registou, em fevereiro, uma variação homóloga negativa em 25%. "Esta quebra acentuada, deveu-se ao segmento de produção de energia elétrica que recuou 77%, condicionado pela elevada disponibilidade de energia renovável. O segmento convencional registou uma evolução positiva de 2,6%, não se verificando qualquer efeito do confinamento, tal como no caso da eletricidade", explica, em comunicado.

No final de fevereiro, o consumo acumulado anual de gás natural regista agora uma variação negativa de 17%, com um crescimento de 2,4% no segmento convencional e uma contração de 52% no segmento de produção de energia elétrica.