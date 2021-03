Barragens. EDP cumpre "escrupulosamente a lei" e paga os impostos "que tem de pagar"

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

O presidente executivo da EDP garante que a EDP "cumpre escrupulosamente a lei" e que a operação de venda de seis barragens na bacia hidrográfica do Douro "não foi exceção". Miguel Stilwell d'Andrade está a ser ouvido, esta tarde, na comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD.

Miguel Stilwell explicou que não se trata apenas da transferência de seis barragens, mas de "mais de mil contratos com colaboradores, municípios, fornecedores, parceiros locais, prestadores de serviços e outras entidades associadas à atividade das barragens". Em causa está o modelo seguido para a venda das barragens, através de uma cisão destes ativos para uma nova empresa. E este responsável sublinha que a EDP "seguiu o único modelo que pode garantir a manutenção de todos os compromissos necessários para o normal funcionamento das barragens". Foi, assegura, "a decisão certa e a mais responsável".

"Esta é uma operação perfeitamente normal, tal como se faz em muitas outras transações em Portugal e fora de Portugal. É um modelo que cumpre a legislação nacional e internacional. Não se vendem atividades como esta através de venda "avulsa", muito menos em transações de infraestrutura e com esta dimensão. Simplesmente não se faz. Não é possível", sublinhou Miguel Stilwell.

Em causa está a venda das barragens de Feiticeiro, Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor e Foz-Tua, ao consórcio liderado pela Engie, por 2,2 mil milhões de euros.

Sobre os impostos devidos relativamente a esta operação, a Miguel Stilwell começa por deixar claro que "não há lugar a equívocos", a EDP "cumpre sempre a lei e paga os impostos que tem de pagar". O imposto do selo reclamado, diz o CEO da EDP, é "mais um equívoco" porque "não é devido por lei". "Tal até resulta de um Diretiva Europeia que impede a aplicação de imposto do selo a operações como esta", defende, sublinhando que "este entendimento já foi expresso pela própria Autoridade Tributária".

"O pressuposto foi sempre o de garantir a operação das barragens sem sobressaltos, não o de fugir aos impostos. Como referi e como não poderia deixar de ser, os impostos e contribuições associados a estas barragens vão continuar a ser pagos", frisou, acrescentando que estas barragens contribuem com mais de 70 milhões de euros de impostos por ano.

A propósito de impostos, Miguel Stilwell lembrou que "mais de 50% dos tributos pagos pelo grupo EDP são pagos em Portugal", apesar do país assegurar apenas 11% do resultado líquido da empresa. Em causa estão, diz, 400 milhões de euros de impostos, em média, por ano.

Anunciada em dezembro de 2019, a venda das seis barragens na bacia hidrográfica do Douro ao consórcio liderado pela Engie foi concluída um ano depois, a 17 de dezembro de 2020. A operação foi aprovada pela Agência Portuguesa do Ambiente a 13 de novembro de 2020.

Ainda antes da conclusão do negócio já o Movimento Cultural da Terra de Miranda alertava para o risco de "um negócio desta dimensão estar sempre sujeito a tentações de recurso a esquemas de planeamento fiscal, tendentes a evitar a aplicação do paradigma fiscal vigente". E desde então não mais parou de acusar o Governo de ter dado uma "borla fiscal" à EDP de 300 milhões de euros, 110 milhões dos quais referentes a imposto de selo.

Em janeiro, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ouvido no Parlamento, defendeu que as barragens têm o estatuto de "utilidade pública", integrando, por isso, o inventário geral do património do Estado, pelo que não estão sujeitas aos impostos de património, como o IMI (imposto municipal sobre imóveis) ou o IMT (imposto sobre transmissões onerosas), e, consequentemente, não há lugar ao pagamento do imposto do selo.

Sobre o imposto do selo relativo à transmissão de concessões, que é o que está em causa no negócio das barragens, em que foi feito um trespasse, António Mendonça Mendes foi perentório: "Este é um imposto autoliquidado pelo contribuinte, e que é declarado até ao dia 20 do mês seguinte à realização da operação. A sua incidência dependerá da configuração jurídica da operação". Quanto à configuração jurídica, o governante é claro: "A Autoridade Tributária não valida previamente as operações jurídicas entre privados, mesmo que versem sobre bens de domínio público.

(em atualização)