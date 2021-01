Barragens. Estado "não tinha o direito de reclamar qualquer contrapartida"

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes. © António Cotrim/Lusa

O negócio da venda das barragens da EDP à Engie foi uma "operação entre privados", pelo que, "não tinham as entidades públicas o direito de reclamar qualquer contrapartida", defendeu, esta quarta-feira, o ministro do Ambiente no Parlamento. Matos Fernandes foi ouvido na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, a pedido do BE e do PSD, tendo garantido que o grupo de trabalho criado pelo Governo para analisar o trespasse da concessão das seis barragens na bacia hidrográfica do Douro apresentará, "ainda em março", propostas para um "roteiro para o desenvolvimento sustentável da região".

"Sendo uma operação entre privados, o Estado apenas verifica os requisitos mencionados. Não tinham, por isso, as entidades públicas o direito de reclamar qualquer contrapartida. Contudo, tudo fez para assegurar a instalação da empresa na região, o que trará benefícios para o mercado local de emprego e para a receita fiscal", sublinhou Matos Fernandes, acrescentando que, num Estado de Direito, "os particulares podem celebrar contratos, ao abrigo da autonomia privada, pelo que não estão obrigados a uma validação prévia por qualquer entidade do Estado".

O ministro terminou a sua intervenção inicial sublinhando que "o Governo cumpre e cumprirá a lei" e que "se houver importo pago ou a pagar, o montante será, com certeza, entregue aos municípios".

