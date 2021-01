Barragens são "bens de utilidade pública" sobre os quais não incide nem IMI nem IMT

A Barragem de Picote é uma das seis que a EDP vendeu à Engie (Octavio Passos/Global Imagens) © Octavio Passos/Global Imagens

As barragens têm o estatuto de "utilidade pública", integrando, por isso, o inventário geral do património do Estado, pelo que não estão sujeitas aos impostos de património, como o IMI (imposto municipal sobre imóveis) ou o IMT (imposto sobre transmissões onerosas), e, consequentemente, não há lugar ao pagamento do imposto do selo. Pelo menos na verba relativa à transmissão de imóveis, explicou o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

António Mendonça e o Ministro do Ambiente foram esta tarde ouvidos a propósito da venda da EDP à Engie das seis barragens na bacia hidrográfica do Douro (Miranda do Douro, Picote, Bemposta, Baixo Sabor, Feiticeiro e Tua), com os deputados a quererem perceber os contornos fiscais do negócio. Lembrando estar sujeito a questões de sigilo fiscal, que impedem a Autoridade Tributária de prestar informações sobre contribuintes em particular, o secretário de Estado explicou, no entanto, o IMT é devido "quando está em causa a transmissão de prédios" e que, no que diz respeito às barragens, "o que tem sido entendido, até pela jurisprudência, é que elas não se qualificam como prédios para efeitos tributários, têm o estatuto de utilidade pública e integram o inventário geral do património do Estado".

Já quanto ao imposto do selo relativo à transmissão de concessões, que é o que está em causa no negócio das barragens, em que foi feito um trespasse, António Mendonça Mendes foi perentório: "Este é um imposto autoliquidado pelo contribuinte, e que é declarado até ao dia 20 do mês seguinte à realização da operação. A sua incidência dependerá da configuração jurídica da operação".

E quanto à configuração jurídica, o governante é claro: "A Autoridade Tributária não valida previamente as operações jurídicas entre privados, mesmo que versem sobre bens de domínio público. Os privados podem, se tiverem dúvidas sobre o enquadramento fiscal, recorrer a um pedido de informação vinculativa. Não o fazendo, quando entregam as suas obrigações fiscais, estão sempre sujeitos ao poder de inspeção da AT".

E para os que temem que a EDP tenha recorrido a esquemas de planeamento fiscal agressivo para fugir aos impostos devidos sobre uma operação de 2,2 mil milhões de euros, Mendonça Mendes sublinha que as cláusulas de anti-abuso existem para isso. "Se nesta operação existiu algum planeamento fiscal abusivo ou agressivo, a Autoridade Tributário é o primeiro interessado em corrigir a situação", salientou, garantindo que é preocupação do Governo "a arrecadação de receita fiscal de forma justa", o que só é possível se "todos os contribuintes, grandes ou pequenos, pagarem aquilo que devem pagar".

A terminar, uma promessa: "Vamos deixar o tempo correr. Quando abro uma inspeção, tenho um prazo para a terminar. Devo abrir uma inspeção quando tenho os elementos suficientes que me permitam solidificar a defesa do Estado e, não tenho a mínima dúvida, que a AT irá, neste como em todos os casos, aplicar a lei".