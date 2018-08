O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em outubro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 74,62 dólares, menos 0,21% do que no fecho da sessão anterior.

Na quarta-feira, o preço do barril de crude Brent encerrou no mercado de futuros de Londres a subir 2,97%, para 74,78 dólares.