Barril de Brent nos 130 dólares aproxima-se de máximo histórico em junho

Brent chegou aos 130 dólares por barril © Joe Raedle/AFP

A cotação do Brent chegou, em junho, aos 130 dólares por barril (USD/bbl), aproximando-se desta forma do valor máximo histórico, revelou esta quinta-feira a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), no seu boletim sobre commodities, onde analisa o comportamento do mercado dos combustíveis, e a sua influência nos preços da energia elétrica e no gás natural.

Ainda no que ao Brent diz respeito, a ERSE revelou que, no segundo trimestre de 2022, a sua cotação média foi de 114 USD/bbl, o que revela um aumento face ao trimestre anterior (100,6 USD/bbl), o que é um resultado do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Já o carvão, teve um crescimento de 41% relativamente ao primeiro trimestre, sendo que o seu preço médio foi de 321,4 USD/ton (dólares por tonelada). Este valor é um crescimento de 272% face ao trimestre homólogo de 2021, quando registou um valor médio de 86,2 USD/ton).

Relativamente ao gás natural, as cotações nos mercados MIBGAS (Mercado Ibérico do Gás), TTF (Title Transfer Facility) e ZEE (Belgian Natural Gas Zeebrugge Beach), tiveram uma diminuição da sua inconstância, em comparação com o primeiro trimestre deste ano. Segundo a ERSE, o gás natural atingiu uma cotação média de 97,5 USD/MWh (dólares por Megawatt-hora) nos três mercados. Quanto ao NBP (National Balancing Point), os preços neste mercado divergiram, pela primeira vez, dos restantes mercados de referência europeus, em resultado, principalmente, da existência de GNL (Gás Natural Liquefeito) em excesso em Inglaterra e de restrições técnicas nos gasodutos europeus para abastecer o consumo no centro da Europa, explica o regulador.

Os preços das licenças de CO2 atingiram um novo máximo ao alcançar os 97,5 EUR/ton CO2, no primeiro trimestre deste ano. Já no segundo trimestre, o valor médio chegou aos 82,5 EUR/ton.

Os dados divulgados esta quinta-feira foram obtidos através da análise da informação disponível até ao final do mês passado.

O regulador da energia alerta que a evolução deste mercado tem vindo a refletir os efeitos da pandemia e da guerra na Rússia e que toda esta conjuntura acaba por dificultar a previsão e a análise dos mercados. No seu comunicado, a ERSE frisa que estes dois fatores poderão ser determinantes na evolução económica mundial e, consequentemente, nos preços das commodities.