Barril de petróleo supera os 70 dólares com tensão EUA-Irão

A cotação do petróleo do Mar do Norte bateu esta manhã uma marca de três meses com o preço do barril de Brent a superar os 70 dólares no mercado europeu de futuros de matérias-primas.

O valor do barril de Brent estava cerca das 9h, hora de Lisboa, em 70,13 dólares, subindo 2,2%, de acordo com as cotações divulgadas pela agência Bloomberg. Nas transações de futuros do mercado asiático chegou já a alcançar os 70,74 dólares por barril.

A subida acontece tendo como pano de fundo a escalada de tensões no Médio Oriente, após o assassínio, no final da última semana, de Qassam Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irão, durante um ataque aéreo no Iraque. Sendo esperada retaliação por parte de Teerão, os Estados Unidos avisaram este domingo para um aumento do risco de ataques a instalações petrolíferas e outros alvos na Arábia Saudita.

A cotação do petróleo escalou pela última vez acima dos 70 dólares em setembro passado, após ataques que paralisaram temporariamente metade da produção saudita e que Washington atribuiu então a Teerão.