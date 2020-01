Bases iraquianas com tropas dos EUA atacadas por mísseis iranianos

Dezenas de mísseis iranianos foram lançados contra as bases aéreas iraquianas de Ain Assad e Irbil, que albergam tropas norte-americanas, anunciou hoje a televisão estatal do Irão, que descreveu o ataque com mísseis terra-terra como uma “operação de vingança”, pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

As forças militares dos Estados Unidos confirmaram que as bases foram atingidas pelo menos seis vezes. O ataque, porém, não terá causado vítimas. “Estamos a trabalhar na avaliação dos danos”, afirmou Jonathan Hoffman, do gabinete do secretário americano da Defesa.

Comandante da força de elite iraniana Al-Quds, Soleimani morreu sexta-feira na sequência de um ataque de drone ordenado por Donald Trump contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, Iraque.

“Duas bases militares foram atacadas” esta noite, confirmou também o Pentágono. “O Presidente foi informado sobre o ataque e está a monitorizar a situação”, confirmou ainda esta noite, Stephanie Grisham, porta-voz da Casa Branca, à imprensa.

Mercados já antecipavam retaliação

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, com os investidores prudentes perante os riscos de escalada militar entre os EUA e o Irão, e apesar de indicadores considerados animadores sobre a economia norte-americana. O Dow Jones Industrial Average recuou 0,42%, para os 28 583,68 pontos; o tecnológico Nasdaq cedeu 0,03%, para 9 068,58; e o S&P 500 perdeu 0,28%, para 3 237,18.

Os investidores continuam a avaliar as consequências do assassínio do general iraniano na sexta-feira, na sequência do qual o parlamento iraquiano adotou uma resolução reclamando a saída das tropas dos EUA do país – um voto que conduziu os EUA a ameaçar o regime iraquiano com represálias.

O presidente norte-americano, ameaçara já atacar 52 locais no Irão, se a República Islâmica atacasse pessoal ou locais dos EUA como represália, obtendo como resposta de Teerão a ameaça de uma nova redução dos compromissos no quadro do acordo internacional sobre o programa nuclear.

Com Lusa