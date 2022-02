Bastam 5 minutos de espera para clientes de take-away ficarem impacientes

© Igor Martins/Global Imagens

As mudanças causadas pela pandemia no setor da restauração levaram a que os consumidores aderissem em massa às tecnologias para encomendar e recolher refeições. Apesar de parecer trazer apenas benefícios, esta nova tendência de consumo tornou-nos "mais impacientes", revela agora o estudo da Oracle Food and Beverage, "Restaurant Trends for 2022", conduzido pela Untold Insights.

O tempo de espera para encomendar, quer ao balcão ou em drive-thru, constitui um motivo de impaciência para o cliente, segundo o estudo realizado através de inquérito a mais de cinco mil pessoas por todo o mundo. Cerca de 80% dos inquiridos admitem ficar incomodados quando têm de aguardar mais de cinco minutos e 20% inquietam-se passados apenas dois minutos no drive-thru. Já para o consumo em loja, a demora para fazer o pedido não aparenta ser um problema - apenas 40% dizem irritar-se quando o período de espera excede os cinco minutos -, pois a prioridade é menor "do que quando encomendam online", explica o estudo, revelando ainda que 45% dos inquiridos acreditam que o tempo de espera é maior quando se encomenda pessoalmente.

Confrontados com as "crescentes expectativas dos consumidores em termos de rapidez e de serviço", os restaurantes percebem que a "tecnologia será fundamental para manter o ritmo e assegurar a lealdade e a satisfação do cliente", salienta Montfort Walker, vice-presidente sénior e diretor-geral da Oracle Food and Beverage.

Outros resultados obtidos pelo estudo confirmaram o real "otimismo e a procura crescente da utilização da tecnologia em toda a experiência do cliente no setor dos serviços alimentares", acrescendo-se o impacto que estas tiveram na redução de custos, fidelização e influência do consumidor. Também a transparência das marcas e dos restaurantes em relação às suas iniciativas de sustentabilidade e impacto ambiental contribuem para a construção de "lealdade dos clientes" e para a atração de novos consumidores, revela o "Restaurant Trends for 2022".

Recolha na loja continua a ser popular

"Encomendas realizadas online e por telemóvel foram uma salvação para os restaurantes fechados durante a pandemia e continuam a proporcionar rendimentos estáveis", refere em comunicado o vice-presidente sénior e diretor-geral da Oracle Food and Beverage. "À medida que os restaurantes, já por si com falta de pessoal, vão reabrindo, são confrontados com a forma de gerir as refeições presenciais e as entregas e, ao mesmo tempo, satisfazer as crescentes expectativas dos consumidores em termos de rapidez e serviço. A tecnologia que ajuda as suas cozinhas a gerir e a cronometrar os pedidos através de múltiplos canais será fundamental para manter o ritmo e assegurar a lealdade e a satisfação do cliente."

O mesmo estudo conclui que a recolha em loja (click and collect) é das tendências mais populares. Este sistema tem um impacto positivo na decisão de compra de 63% dos consumidores, sendo que nesta medida, 59% dos inquiridos gastariam que o click and collect estivesse sempre disponível nos restaurantes e 44% admitem que este serviço influencia a sua fidelização.

Por outro lado, a possibilidade de os clientes estarem registados através das plataformas tecnológicas constitui uma mais-valia, na medida em que mais de 40% dos inquiridos dizem gostar de receber ofertas baseadas no seu histórico de utilização, apreciando assim as recomendações personalizadas. Já na questão do tratamento de dados, que permite o acesso a estas funcionalidades, 30% dizem estar dispostos a partilhá-los para receberem, ofertas e 48% querem saber e poder controlar a partilha dos dados.

O estudo da Oracle Food and Bevarage, multinacional de tecnologia e informática especializada em software e hardware para a indústria da restauração, abrangeu 5700 consumidores em todo o mundo em 11 geografias, incluindo a Europa.