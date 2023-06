Bastonários contra pagamento de 950 euros a estagiários

© DR (Imagem de Arquivo)

Deu entrada no Parlamento, na segunda-feira, a proposta de lei do Governo para a revisão dos estatutos das Ordens Profissionais. No documento está incluída a medida que obriga à remuneração de todos os estágios profissionais obrigatórios e já está a ser contestada pelos bastonários dos advogados e dos solicitadores e agentes de execução, que dizem que muitos dos patronos não conseguir pagar um mínimo, de 950 euros, o equivalente ao salário mínimo acrescido de 20%, o que vai dificultar o acesso dos jovens à profissão

De acordo com o Negócios, que avança a notícia, a bastonária da Ordem dos Advogados garante que "ninguém é contra a remuneração dos estagiários, mas, a não ser que o Estado crie uma bolsa idêntica à que existe para os estágios das empresas, [esta medida] vai é impedi-los de aceder à profissão". Fernanda Almeida Pinheiro lembra que "a maioria dos advogados exerce em prática individual" e deixa questão: "com que dinheiro vão conseguir pagar estes valores"?

Já Jorge Batista da Silva, que lidera a Ordem dos Notários, diz que "iremos analisar o texto final e verificar a sua exequibilidade de acordo com as restantes normas do nosso estatuto, sendo que o valor referido, o qual até à data era desconhecido, poderá ser pouco ou muito em função do trabalho efetivo prestado".

A outra medida que suscita as críticas destes responsáveis são as alterações em matéria de atos próprios. Esta alteração permitirá que licenciados em direito façam aconselhamento jurídico sem estarem inscritos em nenhuma das ordens.

"O acesso à justiça nestes termos é uma balela", diz Fernanda Almeida Pinheiro. "As pessoas até podem achar que estão a receber aconselhamento jurídico, mas a incompetência paga-se muito cara".