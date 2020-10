Batata portuguesa "com marca" promovida em sete mercados externos

Batatas © Unsplash

Dar uma marca própria coletiva para a Batata de Portugal para a sua promoção no mercado externo é um dos objetivos do projeto de promoção deste produto no exterior e no qual serão investidos mais de 350 mil euros. França, Alemanha, Espanha, Holanda, Emirados Árabes Unidos, Eslovénia e Angola são os territórios eleitos como prioritários para a internacionalização da batata nacional até 2022.

"O projeto de Promoção da Batata de Portugal nos Mercados externos é de primordial importância para o sector, para toda a fileira e para a imagem da Batata Nacional nos mercados externos. É fundamental na estratégia da PORBATATA, permitindo aumentar a notoriedade, conhecimento, valorização e diferenciação do nosso produto, incrementando as exportações, competitividade e visibilidade internacional deste sector agroalimentar em Portugal", diz Sérgio Ferreira, presidente da Porbatata, em declarações ao Dinheiro Vivo. "A criação de uma marca coletiva da Batata Portuguesa e a sua promoção e divulgação, é uma das principais atividades do projeto, que nos permitirá dar identidade à nossa Batata", reforça.

O projeto, apresentado esta quinta-feira pela Porbatata - Associação da Batata de Portugal, é apoiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e prevê um investimento global de 352.988 euros, financiado em 85% pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

"A pandemia Covid-19, veio também complicar a execução do projeto, pois algumas feiras internacionais onde iriamos estar presentes, foram adiadas ou canceladas, o que nos forçara a reformular o plano de ação para os próximos meses.

Acreditamos também que, pela natureza coletiva do projeto, este permitirá reforçar a união do sector, o caracter associativo da Porbatata e o trilhar de um caminho comum, que permitirá que todos saiam mais reforçados naquilo que é a sua atividade de negócio", considera o presidente da associação.

A presença em eventos internacionais, a realização de ações de prospeção de mercado, um Concurso Internacional da Batata Portuguesa, em França, estão entre as iniciativas previstas pela Porbatata. Nos planos está ainda a "criação de uma marca própria coletiva para a Batata de Portugal que destaque a qualidade e diferenciação deste produto, aproximando-o da origem", refere a associação.

Até 2022 será feita uma promoção deste produto em sete mercados considerados prioritários para a exportação, estando ainda previsto um estudo estratégico para a internacionalização do setor em novos mercados: Emirados Árabes Unidos, Eslovénia e Angola.

Só o ano passado as exportações de batata somaram 28,5 milhões de euros, tendo como principal destino Espanha, Alemanha, Holanda, Cabo Verde, França, Bélgica e Luxemburgo.

Em Portugal, o consumo per capita de batata é de 93,6 quilos por ano. A área ocupada pelo cultivo deste alimento totaliza 22 mil hectares - com destaque para as zonas Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Interior, Beira Litoral, Oeste, Ribatejo, Península de Setúbal e Costa Alentejana - com a produção média a atingir cerca de 500 mil toneladas anuais.